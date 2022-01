Fra i vari giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Razvan Sava, ex numero 1 della Primavera e attuale quarto portiere della squadra di Ivan Juric.



Per l'estremo difensore è arrivata un'offerta dal Cluj e il Torino sembra avere tutta l'intenzione di accettarla: Sava si trasferirebbe al club rumeno a titolo definitivo.