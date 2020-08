Giampaolo è a caccia di un regista per il suo Torino: i fari, riferisce Tuttosport, sono puntati su Jacopo Petriccione del Lecce e Milan Badelj, (non riscattato dalla Fiorentina) che la Lazio non vuole cedere in prestito ma solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.