Per rinforzare la fascia sinistra il Torino sta seguendo da tempo grande attenzione Ridvan Yilmaz, giovane promettente terzino sinistro di proprietà del Besiktas che è già nel giro della nazionale della Turchia.



Le possibilità che l'affare vada in porto sono però sempre meno: il Besiktas spara infatti alto per il cartellino del giocatore e la trattativa è al momento in stand-by.