A un anno di distanza dalla cessione a titolo definitivo di Gaston Silva all'Independiente, il Torino incassa 1.4 milioni di euro per la cessione del cartellino del difensore. Una cifra che non arriverà dal club argentino, ma dai messicani del Pumas che, di fatto, avevano acquistato il calciatore prima che lo stesso cambiasse idea e decidesse di prendere un aereo per l'Argentina anziché per il Messico.



È questa la decisione presa quest'oggi dalla Fifa, dopo il ricorso presentato l'estate scorsa dal Pumas dopo lo "scippo" subito dall'Independiente. Il club messicano si era rifiutato di pagare la cifra pattuita al Torino, ora però dovrà rimediare.