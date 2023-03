Il Torino è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Ivan Juric, allenatore granata, ha già individuato il suo preferito: Mbala Nzola. L'attaccante dello Spezia sta disputando un ottima stagione ed è esattamente ciò che manca ai piemontesi. Il suo cartellino vale 5 milioni di euro. Secondo Tuttosport, per finanziare l'acquisto, il club rinuncerà ad una sua pedina importante. Il principale indiziato è Schuurs, per il quale Vignati, direttore sportivo, chiederà circa 50 milioni.