Magnus Warming è uno dei giocatori del Torino che in questa stagione ha trovato finora meno spazio. "Non è ancora pronto per la serie A" ha spiegato il tecnico Ivan Juric. "Ma può diventarlo in futuro" ha poi aggiunto. Per questo motivo la prossima estate la società granata lo cederà in prestito con la speranza che possa giocare con maggiore continuità in una serie inferiori per poi tornare cresciuto alla base.



Al momento però l'unica richiesta arrivata al Torino per Warming è da parte del Bodo/Glimt, squadra norvegese che ha vinto gli ultimi due campionati nel proprio paese e che sarà la prossima avversaria della Roma in Conference League.