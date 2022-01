Non arrivano buone notizie per il Torino sul fronte Demba Seck. La trattativa con la Spal per l'attaccante senegalese, che fino a un paio di giorni fa sembrava essere quasi conclusa, si è infatti bloccata.



“La situazione per Seck è al momento ferma, siamo in un momento di stand-by. Ora stiamo portando avanti le nostre cose e non abbiamo bisogno di affrettare gli eventi. Se ci saranno le condizioni ideali bene, se no saremo contenti di continuare a lavorare con il ragazzo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni” ha dichiarato il direttore dell'area tecnica della Spal, Massimo Tarantino.