Anche per Daniele Baselli l'avventura al Torino è ormai giunta al termine: il centrocampista finora ha giocato poco e per le ultime due partite di campionato non è nemmeno stato convocato.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è ora al lavoro per cercare una nuova squadra al centrocampista: l'obiettivo è cedere Baselli in questa sessione di mercato per risparmiare anche sull'ingaggio. Su di lui ci sono Genoa e Cagliari.