Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha presentato in conferenza stampa Valentino Lazaro e Brandon Soppy. Su Lazaro: “Grazie di essere qui presenti, quest’oggi presentiamo Valentino che abbiamo già avuto il piacere di avere con noi. Penso che nell’ultima partita abbia dimostrato le sue qualità e caratteristiche e sono contento che sia rimasto con noi. Ormai non è più un ragazzino, ha l’obiettivo di tornare in nazionale e con noi può riuscirci. Ha grandi qualità e voglia di migliorarsi, lo vedo quotidianamente”.



Su Soppy: “Soppy è un ragazzo vero, ha voglia di dimostrare e lo sta facendo da quando è arrivato qui. Ci siamo subito resi conto del suo atteggiamento quando è venuto al Torino. Ha tutti gli elementi e il potenziale di fare una grande stagione. Sono convinto che con il suo sorriso e questa voglia possa togliersi delle grandi soddisfazioni. Lui è sempre stato molto interessato al Torino e i tempi della trattativa non sono dipesi da lui”.