Davide Vagnati, ds del Torino, parla a Dazn prima della sfida con l'Atalanta: "Juric ha lo stesso atteggiamento con tutti i giocatori, tutti devono fare la propria parte per arrivare all'obiettivo comune, ovvero portare questi colori il più in alto possibile, cosa che purtroppo nelle ultime due stagioni non ci è riuscita. Belotti? Da quando è arrivato ci ha dato grande disponibilità e massima voglia, siamo tutti felici di questo".