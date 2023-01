Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto sulle trattative in entrata della squadra granata. Su Shomurodov ha dichiarato: "Si è fatto il punto della situazione, con Tiago c’è un ottimo rapporto si sta valutando con grande serenità e vediamo cosa succede nei prossimi giorni settimane. Cosa manca? Non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni compresa quella di Eldor, però noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto".



Su Ilic e Hien: "Stiamo valutando, siamo in una fase di riflessione generale”.