A pochi minuti dall'inizio di Frosinone-Torino, il ds dei granata Davide Vagnati ha parlato così a Sky Sport. Ecco le sue parole.



JURIC - "Dobbiamo pensare subito alla partita di oggi, senza stare tanto a parlare di quello che è successo nell'ultima partita, che ci ha resi molto consapevoli. Dipende da noi, da come ci alleniamo e affrontiamo le gare. Vediamo già oggi cosa riusciamo a fare. Rinnovo Juric? C'è tanto tempo ancora davanti, è inutile parlarne tutte le settimane altrimenti diventa stucchevole. Noi siamo contenti e vedremo cosa succederà in futuro".



ZAPATA - "Diciamo che vederlo così tanto dentro il nostro progetto uno non se l'aspetta, però quando è venuto a Milano a firmare negli uffici del presidente avevamo subito capito che aveva voglia di qualcosa di diverso, di sentirsi importante. Probabilmente aveva avuto qualche delusione, non solo in campo, voleva sentirsi protagonista: penso che noi gli abbiamo dato questo e che lui sia felice".