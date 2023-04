C'era uno spettatore d'eccezione ieri sera a vedere Karagumruk-Umraniyespor, partite valida per la Super Lig turca e vita 4-2 dai padroni di casa (grazie anche a una doppietta su rigore di Fabio Borini): Davide Vagnati. Il motivo per cui il direttore tecnico del Torino è volato a Istanbul è presto detto: voleva vedere dal vivo Rayyan Baniya, difensore centrale classe 1999 che è uno degli obiettivi di mercato della società granata per la prossima stagione.



CHI È BANIYA - Classe 1999, Rayyan Baniya è una vecchia conoscenza dell'Italia: è nato a Bologna, ha giocato nel settore giovanile del Modena prima di passare al Verona e ha alle spalle alcuni campionati di Serie C con le maglie di Renate e Mantova. Nel nostro campionato non è riuscito a sfondare e nel 2021 si è trasferito in Turchia, il Paese d'origine della sua famiglia, dove ha iniziato a ritagliarsi sempre più spazio nel Karagumruk. Quest'anno sembra essere arrivata l'esplosione definitiva, grazie anche agli insegnamenti del tecnico Andrea Pirlo: Baniya è cresciuto ma Vagnati vuole capire se lo è a tal punto da essere pronto per un campionato come la Serie A.



L'interesse del Torino è comunque forte e concreto e lo dimostra anche il fatto che a vedere la partita al fianco di Vagnati ci fosse George Gardi, intermediario che opera nel mercato turco ma che ha avuto modo di conoscere e relazionarsi con Vagnati un anno fa, favorendo l'arrivo sotto la Mole di Perr Schuurs dall'Ajax.