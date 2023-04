Andreaw Gravillon non è arrivato al Torino solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto ma, al verificarsi di determinate condizioni, scatena l'obbligo di riscatto da parte della società granata.



Il Torino per avere il difensore in prestito dal Reims ha versato nelle casse del club francese 400.000 euro, per acquistarlo a titolo definitivo dovrà pagare altri 3,8 milioni. In totale Gravillon potrebbe costare al Torino 4,2 milioni di euro.