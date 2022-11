Il dt del Torino, Davide Vagnati, è partito alla volta del Qatar per guardare da vicino le varie partite del Mondiale e cercare. Il primo match a cui assisterà il direttore tecnico granata sarà Serbia-Brasile, in programma giovedì 24 novembre alle ore 20 italiane.



Vagnati avrà così anche l'occasione per vedere da vicino Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic: i tre calciatori del Torino impegnati al Mondiale proprio con la nazionale balcanica.