La sessione invernale di calciomercato ha ufficialmente preso il via e l'obiettivo principale del Torino è quello di riuscire a trovare un regista da portare alla corte di Marco Giampaolo: l'obiettivo numero uno resta Stanislav Lobotka del Napoli.



Per questo motivo il dt granata, Davide Vagnati, nei prossimi giorni ha in programma di incontrare i collega partenopeo, Cristiano Giuntoli, per cercare di capire se ci sono i margini per aprire una trattativa e su quali basi. Il Torino vorrebbe riuscire ad acquistare Lobotka con la formula del prestito con diritto di riscatto.