Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Cittadella:



"Tutte le partite sono da giocare e ovviamente da vincere: affrontiamo una squadra che sta facendo bene da anni, con giovani interessanti, facendo dunque una partita subito molto intensa".



RICHIESTE DI JURIC - "Credo che sarebbe una mancanza di rispetto verso i nostri giocatori parlare di mercato: abbiamo giocatori importanti. Dobbiamo cercare di essere equilibrati. Ovviamente siamo dispiaciuti per il derby perso, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia e non perdere entusiasmo: è fondamentale per raggiungere gli obiettivi".