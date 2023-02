A margine della presentazione della speciale maglia delper celebrare i dieci anni di partnership con la Suzuki, ha parlato il direttore tecnicoIl dirigente ha per prima cosa parlato del derby di martedì contro la: "Io mi aspetto che i ragazzi facciano una grande partita dal punto di vista della voglia e del temperamento, questo è quello che dobbiamo fare, il risultato sarà determinato da vari fattori. Abbiamo fatto delle partite importanti, contro squadre mi portanti, abbiamo battuto formazioni che hanno qualcosa in più di noi, purtroppo a volte non abbiamo raggiunto il risultato, io penso che alla fine di una stagione uno abbia quello che merita".Sulla proposta di rinnovo a: "Ora ci sono partite importanti, abbiamo detto più volte che noi siamo pronti e disponibili per il rinnovo, però non è nemmeno bello parlarne in questo momento".Sui rinnovi di giocatori in scadenza e sui riscatti di: "Per i riscatti è prematuro, abbiamo il discorso da fare a fine stagione sportiva, vediamo più avanti. Per i contratti e prolungamenti, stiamo parlando con chi pensiamo sia giusto parlare, non dobbiamo forzare la gente, siamo il Torino, chi vuole restare deve essere disponibile. Chi ha un tentennamento? Ci sono tanti giocatori nel mondo, non ho paura o timore per chi è in scadenza. Stiamo parlando con chi ci interessa, se non ci fosse un risultato positivo andremmo a prenderne altri".Sugli infortunati in vista del derby: "sta recuperando, ogni giorno va meglio e ieri comunque si è allenato. Speriamo almeno che possa almeno essere convocato per il derby, è un giocatore importante.ha fatto una risonanza, rimarrà fuori per tre-quattro settimane.è a posto, ha avuto una piccola distorsione al ginocchio, Ilic è da gestire".Sulaperto: "Abbiamo aperto perché la carica che ci possono dare è veramente importante e la presenza dei tifosi è anche un segnale ai giocatori, può far capire loro cosa vuol dire indossare la maglia del Toro in una gara così importante".Infine, Juric ha parlato del mancato arrivo di un attaccante: "Rispetto i nostri ragazzi.è un giocatore che dà sempre l'anima, domenica ha avuto un'occasione importante e purtroppo non ha segnato. Quando abbiamo ragazzi che danno tutto è bello parlare di loro ed è una mancanza di fiducia parlare di altro. Abbiamo Sanabria, abbiamoe penso che dopo la Juve possa rientrare. Abbiamo questi e cerchiamo di trarre il massimo".