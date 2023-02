Per il derby contro la Juventus, in programma martedì prossimo, Ivan Juric spera di poter recuperare Samuele Ricci. Non è impossibile, come invece appariva fino a un paio di settimane fa: il recupero del centrocampista sta procedendo nel migliore dei modi.



Anche ieri Ricci si è allenato a parte ma nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo e contro la Juventus potrà tornare tra i convocati: difficile che possa partire dal 1' ma potrà entrare a partita in corsa nel caso in cui ce ne fosse bisogno.