Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Genoa valida per il recupero della terza giornata di campionato:



Preoccupati dalla classifica?

"La preoccupazione non è un sentimento che mi attraversa perché vedo quello che fanno i ragazzi durante la settimana. Alla fine contano i numeri. A volte la tattica e la tecnica devono venire in secondo piano perché serve malizia, agonismo, esperienza, per un risultato che meriti magari anche meno.



Giampaolo avrà il tempo al di là dei risultati che otterrà in queste due partite?

"La prestazione della squadra ha dato determinate risposte. Il mister è un allenatore che lavora tantissimo e che tiene molto a questo progetto. Sono convinto che tra poco arriveranno anche i punti perché stiamo seminando e ora dobbiamo essere bravi a raccogliere con determinazione perché se lo meritano i ragazzi".



Gojak?

"E' un '97 ma ha già esperienze in campo internazionale. Ci dobbiamo aspettare una prova di grande libertà da un punto di vista mentale che in questo momento potrebbe non avere. Ha le qualità giuste per fare bene nel calcio del mister. E' una mezzala anche se può giocare anche sulla trequarti. Ma lui giocherà mezzala perché Lukic in trequarti sta giocando bene"