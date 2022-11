Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport.



"Siamo una squadra giovane, ho fatto un calcolo e nell'ultima partita avevamo tra i 27 e i 29 anni in meno del Bologna. Dopo tre giorni, per fortuna c'è già una partita: dobbiamo centrare un risultato positivo".



"Basta parlare di mercato. Bisogna avere rispetto per i ragazzi che abbiamo ora perché stanno facendo il massimo e si impegnano ogni giorno sotto la guida di uno staff importante, ma si può sempre far meglio. Stiamo facendo un buon campionato: la qualità nei tre calciatori offensivi è un dato rilevante per questa squadra".