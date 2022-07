Ora che la trattativa per la cessione di Gleison Bremer si è chiusa, il dt del Torino, Davide Vagnati, dovrà concentrarsi sul mercato in entrata: uno dei principali obiettivi della società granata è Dennis Praet per cui si sta cercando di trovare un accordo con il Leicester.



Il belga potrebbe tornare al Torino con la formula del prestito ma questa volta con l'obbligo di riscatto: c'è ancora distanze sulle cifre ma ora Urbano Cairo ha il tesoretto derivante dalla cessione di Bremer da poter utilizzare.