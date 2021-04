Davide Vagnati, ds del Torino, parla a Dazn prima del derby con la Juventus: "La temperatura è abbastanza alta. Si è parlato poco, anche sul pullman c'era molto silenzio. La squadra è molto concentrata e sappiamo quanto è importante la partita, per i punti, la classifica e la stagione. Abbiamo dietro una città intera e dobbiamo fare una grande gara".



VERDI TITOLARE CON SANABRIA E BELOTTI - "Penso sia una partita importante per tutti, ci sono cinque cambi e si può decidere per ogni episodio. Nicola ha fatto una scelta importante. Simone si è allenato benissimo e ha meritato questa chance".



FUTURO BELOTTI - "Sarà il suo ultimo derby? Mi auguro di no, come ho sempre detto Andrea è un uomo molto importante per noi, sa qual è il nostro pensiero. Pensiamo a questa partita e cerchiamo di arrivare alla salvezza che è molto importante".