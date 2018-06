Sembrava essere tutto fatto per la cessione di Mirko Valdifiori alla Spal. Il centrocampista del Torino, che in precedenza aveva rifiutato l'offerta arrivatagli dall'Empoli (sua ex squadra) sarebbe dovuto diventare un calciatore biancoazzurro già negli scorsi giorni, invece sono giunte una serie di complicazioni nella trattativa che ora rischiano, addirittura, di far saltare l'affare.



Le due società continueranno la trattativa nei prossimi giorni, l'affare infatti non è ancora saltato ma il fatto che vada in porto non è più scontato come invece sembrava fino a qualche giorno fa.

La Spal tratta Djourou (Antalyaspor), per l’attacco idea Petagna (Atalanta).