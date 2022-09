Con tanti giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali, al Filadelfia in questi giorni si stanno allenando agli ordini di Ivan Juric diversi giocatori della Primavera del Torino.



Il tecnico granata sta valutando con grande attenzione i giocatori della squadra allenata da Giuseppe Scurto che è prima in classifica nel proprio campionato. Tra coloro che si stanno mettendo particolarmente in luce c'è il giovane trequartista, classe 2004, Francesco Dell'Aquila.