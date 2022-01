Simone Verdi sta per diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Il trequartista del Torino ha accettato l'offerta del club di Iervolino e ha già raggiunto la Campania per firmare il nuovo contratto.



Verdi si trasferirà alla Salernitana con la formula del prestito, resta da capire se il club campano avrà anche un'opzione per il diritto di riscatto del cartellino da esercitare in caso di salvezza. A breve l'affare verrà comunque ufficializzato.