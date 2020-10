Nelle ultime due partite, quella contro il Sassuolo in campionato e quella contro il Lecce in Coppa Italia, Marco Giampaolo ha schierato Simone Verdi nel ruolo di attaccante nel 4-3-1-2: il tecnico del Torino è rimasto ben impressionato dalle prestazioni del numero 24 e anche per la partita di domenica contro la Lazio dovrebbe confermarlo in quella posizione.



Verdi è in vantaggio nel ballottaggio con Federico Bonazzoli. Sicuro invece di una maglia da titolare in attacco è Andrea Belotti, che era stato tenuto a riposo nel match di Coppa Italia contro il Lecce.