Pasquale Mazzocchi è uno degli obiettivi del Torino in questa sessione di mercato. La trattativa per il terzino è stata avviata da tempo ma per cerca di abbassare il prezzo del cartellino (7 milioni di euro) la società granata potrebbe avere una carta importante da giocare: Simone Verdi.



Il trequartista rientrerà dal prestito al Verona ma non resterà alla corte di Ivan Juric e potrebbe essere inserito nella trattativa per avere proprio Mazzocchi.