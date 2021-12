Brutte notizie in casa Torino: Simone Verdi è positivo al Covid. Il trequartista si trova ora in isolamento a Bologna, a casa della fidanzata che già da alcuni giorni è risultata contagiata dal Coronavirus: è stata proprio la ragazza, attraverso alcuni post pubblicati nelle storie Instagram, a rivelare la positività del calciatore.



Da alcune settimane Verdi era a Bologna per curarsi dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite e negli ultimi giorni non ha quindi avuto contatti diretti con i compagni di squadra al Filadelfia o allo stadio.