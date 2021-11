Simone Verdi è stato costretto a fermarsi alla vigilia della partita contro l'Udinese a causa di un problema muscolare, un infortunio fortunatamente non particolarmente grave tanto che il numero 24 del Torino potrebbe farcela a recuperare per la partita di domenica contro la Roma.



Verdi difficilmente scenderà comunque in campo: il trequartista infatti non rientra nei piani di Ivan Juric e a gennaio potrebbe lasciare il Torino. Il suo agente e il dt Davide Vagnati sono al lavoro per cercare al calciatore una nuova squadra.