Simone Verdi è stato uno dei principali protagonisti dello straordinario finale di campionato della Salernitana culminato con la salvezza. Il trequartista è però di proprietà del Torino ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Campania.



Verdi non rientra infatti nei piani di Ivan Juric e le due società hanno già iniziato a parlare di un possibile trasferimento a titolo definitivo del giocatore in Campania. Per restare a Salerno l'attaccante dovrebbe però accettare una riduzione dello stipendio.