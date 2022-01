Simone Verdi è sempre più vicino alla Salernitana: il Torino ha infatti accettato l'offerta del club campano che vorrebbe avere in prestito il giocatore (potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto in caso di salvezza della squadra di Stefano Colantuono).



Anche Verdi sembra essere sempre più convinto ad accettare la proposta del club granata: nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.