Non resterà a Torino Simone Verdi. L'attaccante tornerà alla base dopo il prestito al Verona. La formazione scaligera nel finale di stagione ha impiegato col contagocce il giocatore, non facendo scattare l'obbligo di riscatto che avrebbe significato un esborso eccessivo di denaro. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Verdi può nuovamente partire ma è possibile che una sua cessione possa sbloccarsi solo ad agosto.