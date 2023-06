Con la salvezza dell'Hellas Verona arrivano sentenze anche sui giocatori in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Grazie alla permanenza in Serie A, il centrocampista offensivo slovacco Ondrej Duda (28 anni) diventa a tutti gli effetti un calciatore dell'Hellas vedendo così risolto il prestito dal Colonia.



Non sono invece scattate le condizioni per Simone Verdi (30): oltre alla salvezza, serviva il 50% delle presenze da 45 minuti, che non sono state completate dal classe '92. Se il Verona non eserciterà il diritto di riscatto che comunque detiene (5 milioni di euro), tornerà al Torino