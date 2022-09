In vista della partita di domani contro il Napoli, il tecnico del Torino, Ivan Juric, deve ancora sciogliere un dubbio in difesa: schierare Perr Schuurs o Alessandro Buongiorno al centro della linea a tre?



Al momento in vantaggio c'è il centrale olandese. Dovrebbe essere invece certi di una maglia da titolare Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez. Tra i pali confermato Vanja Milinkovic-Savic, che è rientrato dagli impegni con la Serbia in cui è stato protagonista assoluto.