Sasa Lukic e Karol Linetty sono appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, la Serbia e la Polonia, ma domani pomeriggio saranno entrambi in campo nella partita del Torino contro il Napoli. Con Samuele Ricci ancora indisponibile per infortunio, toccherà a loro due fare da filtro per la difesa e impostare il gioco.



Qualche dubbio Ivan Juric ce l'ha sulle fasce, dove Ola Aina e Valentino Lazaro si contendono un posto da titolare a sinistra, sulla destra confermato invece Koffi Djidji.