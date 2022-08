Jacopo Segre sta per lasciare il Torino. Il centrocampista non rientra infatti nel progetto di Ivan Juric ed è al centro di una trattativa con il Palermo: il dt granata, Davide Vagnati, ha aperto alla cessione del giocatore ex Primavera che potrebbe lasciare il Toro a titolo definitivo.



La trattativa è a buon punto e potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro: si attendono novità nelle prossime ore.