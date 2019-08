Dopo l'arrivo di Diego Laxalt il Torino si appresta a sfoltire a cedere un terzino: si tratta di Filippo Gilli. L'ex Primavera è stato finora aggregato alla Prima squadra ma ora si appresta a trasferirsi in prestito all'Alessandria, squadra che milita nel campionato di serie C.



E' stato lo stesso presidente granata Urbano Cairo ad annunciare la conclusione della trattativa. "​ Gilli? È fatta con l’Alessandria, ho anche già firmato l’accordo" ha dichiarato il patron granata.