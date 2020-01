Il Torino è vicino all'acquisto di un terzino destro: si tratta di Maxime Busi, difensore classe 1999 di proprietà del Charleroi. La società granata sta trattando proprio in queste ore l'acquisto del giocatore, individuato come possibile sostituto in caso di partenza di Diego Laxalt.



Walter Mazzarri può contare in rosa su giocatori come Ola Aina e Cristian Ansaldi che possono ricoprire il ruolo di terzino sinistro, per questo motivo il possibile sostituto in rosa di Laxalt potrebbe essere un terzino destro come Busi.