Nikola Vlasic è tornato a Torino. E questa volta per restare definitivamente. Questa mattina, intorno alle 8, il trequartista croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di rito, dopodiché si unirà ai propri compagni e tornerà a lavorare con Ivan Juric. Lunedì, inoltre, sarà a disposizione per la partita di Coppa Italia contro la FeralpiSalò.



CIFRE - Dopo un lungo tira e molla con il West Ham, iniziato negli scorsi mesi, il Torino è riuscito ad acquistare Vlasic a titolo definitivo a 10 milioni di euro, più 2 legati a bonus vari. Il calciatore croato, voluto fortemente dal tecnico Juric, percepirà invece uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione.