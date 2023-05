Nikola Vlašić ha deciso Verona-Torino, ecco le sue parole a Sky al termine della sfida:



"Oggi era molto difficile partita perché loro si giocano la salvezza, ma io sono contento per il gol che ci dà fiducia per il resto del campionato. Noi dobbiamo vincere le partite che restano perché c'è l'opportunità per noi di arrivare all'ottavo posto. Siamo cresciuti mentalmente, lavoriamo tanto ogni giorno e credo che faremo bene nelle ultime partite".



Poi a Dazn: "Stagione? Non sono soddisfatto perché penso a fare più gol e assist. Dopo il Mondiale non ho giocato al mio livello ma ora mi sento al 100% e le ultime tre partite sono importanti per me e per la squadra. Futuro? Non so. Vediamo. Per me sono importanti solo le ultime tre partite. Dopo il campionato vediamo".