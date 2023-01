Durante un'intervista al canale ufficiale della Lega Serie A, l'attaccante del Torino Nikola Vlasic ha parlato di Ivan Juric: "Juric è stato uno dei fattori fondamentali per farmi venire al Toro. Il suo modo di interpretare in calcio è famoso, mi ha attratto. Se giochi per una squadra che lotta per non retrocedere è ovvio che sia più difficile per giocatori creativi come me. Qui a Torino comunque puntiamo a dominare il gioco, ad attaccare, è molto più facile per me esprimermi qua che in una squadra difensiva. Quando senti che tutti credono in te è più facile giocare, ti consente di essere libero: voglio solo essere felice e giocare a calcio, ho lavorato tutta la vita per questo".