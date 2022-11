C'era anche Nikola Vlasic in campo con la Croazia nella partita vinta per 4-1 contro il Canada. Il trequartista del Torino aveva accusato un problema fisico nella precedente partita contro il Marocco, che lo aveva obbligato a uscire all'intervallo, ma ora è tornato in campo.



Vlasic è partito dalla panchina ma è entrato in campo al 73' al posto di Kramaric: un chiaro segnale del fatto che che l'infortunio è ormai alle spalle.