Per il Torino è arrivato il momento della verità. La formazione allenata da Walter Mazzarri si gioca stasera all'Olimpico Grande Torino il primo atto del play-off per accedere alla fase a gironi di Europa League. Avversario di turno il Wolverhampton del portoghese Nuno Espirito Santo, capofila di una truppa di calciatori lusitani, in un match che sarà diretto dal connazionale Artus Soares Dias, designazione che ha suscitato parecchie perplessità in Italia ma non solo.



Per la partita di stasera, i granata recuperano Izzo in difesa, dovrebbero preferire Ansaldi ad Aina sulla sinistra e Berenguer a Rincon in mezzo campo, mentre davanti la coppia Belotti-Zaza (diffidato) è intoccabile. Nei Wolves, ancora panchina per l'ex milanista Cutrone, con Jota e Jimenez titolari in attacco; attenzione, ovviamente, al pericolo pubblico numero uno Ruben Neves.





Ore 21



TORINO-WOLVERHAMPTON, LE PROBABILI FORMAZIONI





TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Berenguer, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri





WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennet, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota. All. Nuno Espirito Santo





Arbitro: Artur Soares Dias (Por)



DIRETTA TV: Sky Sport 1 e TV8