Simone Zaza, l’ultimo acquisto della stagione, firma la prima vittoria esterna del Torino a pochi minuti dalla fine della partita sul campo dell’inconsistente Chievo, regala tre punti preziosissimi alla squadra di Mazzarri, spazzando via gran parte delle perplessità che il tecnico ha dimostrato di nutrire sulla sua compatibilità con capitan Belotti. Una vittoria preziosa ma meritata, seppur giunta in extremis, perché dopo un primo tempo equilibrato quanto noioso e incapace di regalare emozioni, nella ripresa il Torino aveva occupato pressoché stabilmente la metà campo avversaria, ed aveva creato le migliori occasioni andando addirittura più volte ad un passo dal raddoppio, con Belotti e Iago Falque (subentrato a Soriano) nel corso del lungo recupero. Il Chievo, dopo qualche sprazzo iniziale, si è progressivamente disunito fino a non riuscire più ad arginare la pressione dei granata. Il risultato insomma non fa una grinza. E riaccende prospettive mai sopite per la squadra di Mazzarri.



Il primo tempo non ha offerto grosse emozioni. Nel Chievo, che parte con buone intenzioni, Djordevic non riesce a rendersi pericoloso e i pochi tentativi, tutti nel primo quarto d'ora, sono merito del vivace Giaccherini, dell'intraprendente De Paoli e di Rigoni. Superato senza danni l'assalto iniziale dei padroni di casa, il Torino - privo di Iago Falque e col giovane Edera a sostenere Belotti al fianco di Soriano - cerca di reagire e di proporsi ma la scarsa precisione dei centrocampisti impedisce ai granata di sviluppare azioni in qualche modo pericolose. L’unico schema cui si affidano Moretti e compagni è la palla lunga a De Silvestri perché sfrutti la propria fisicità per spostare in avanti il raggio d'azione della manovra, ma senza ottenerne esiti palpabili. Al 35' De Silvestri s'infortuna e deve lasciare il posto a Berenguer. Per Belotti tuttavia i rifornimenti sono scarsi. I soli palloni giocabili il capitano granata li riceve nel finale del tempo da un…disimpegno distratto di Leris (ci pensa Rossettini ad abbatterlo) e da un angolo battuto da Edera, che di testa il Gallo spedisce di poco fuori.



Il Chievo, che prima del riposo aveva rimpiazzato Djordevic con Stepinski, si rende nuovamente pericoloso solo ad inizio di ripresa con Rigoni ma soprattutto con Leris che al 4' sciupa maldestramente un invitante appoggio di Cacciatore. Poi poco o nulla. Al 13' Mazzarri, che durante la gara non aveva mai celato il proprio disappunto per la scarsa precisione dei suoi giocatori, getta nella mischia un volenteroso Zaza, smanioso di conquistare una maggior considerazione da parte del tecnico. Il Torino aumenta il ritmo del gioco ed anche Belotti cerca di farsi vedere con maggiore continuità. E fa soffrire il Chievo, il cui ritmo non è certo forsennato. Servito di tacco da Berenguer Belotti, più intraprendente di quello visto nella prima frazione, si fa ribattere il tiro da un avversario (20') e poco dopo si vede deviare in angolo da Rossettini una nuova conclusione (22'). Ma è tutto il Torino che, grazie alla crescita di Soriano e Meite ma soprattutto di Rincon, guadagna metri e occupa sempre più costantemente la metà campo avversaria. Malgrado tutto però di chiare palle gol neanche l'ombra, né da una parte né dall'altra. Finché alla mezz'ora Ola Aina, imbeccato da Zaza, non impegna Sorrentino in una respinta a pugni chiusi. D'Anna inserisce Hetemaj al posto del generoso Giaccherini, acciaccato. Nel Torino entra Iago Falque (35') rilevando Soriano che aveva appena impegnato Sorrentino in una provvidenziale uscita, e la manovra offensiva granata migliora ulteriormente. Ed infine è Zaza a firmare il suo primo gol in granata, un gol da tre punti, sfruttando una precisa verticalizzazione di Berenguer e battendo Sorrentino in uscita (44’ s.t.).





IL TABELLINO



Chievo Verona-Torino 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 44' s.t. Zaza



Assist: 44' s.t. Berenguer



Chievo Verona(4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Barba, Cacciatore; Rigoni, Radovanovic, Leris; Birsa (22' s.t. Meggiorini), Djordjevic (47' p.t. Stepinski), Giaccherini (32' s.t. Hetemaj). All. D'Anna.



Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti, De Silvestri (35' p.t. Berenguer), Meité, Rincon, Ola Aina; Soriano (35' Falque), Edera (7' s.t. Zaza), Belotti. All. Mazzarri.



Arbitro: Guida



Ammoniti: 6' p.t. N'Koulou (T)41' p.t. Rossettini (CV), 7' s.t. Radovanovic (CV), 16' s.t. Ola Alina (T), 25' s.t. Rincon (T), 26' s.t. Stepinski (CV)