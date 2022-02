Venerdì, nel derby contro la Juventus, Simone Zaza non era nemmeno in panchina, Ivan Juric lo aveva infatti escluso dalla lista dei convocati del Torino, questo perché con l'arrivo di Pietro Pellegri è sceso ulteriormente nelle gerarchie e l'allenatore croato lo considera ora il quarto attaccante.



Il Torino gioca solitamente con un solo centravanti di ruolo, una scelta tattica che rischia di diminuire ancora di più gli spazi per Zaza nel Torino e in estate il dt Davide Vagnati proverà a cederlo.