Il calcio italiano riabbraccia Simone Zaza. L'attaccante lucano è sbarcato alle 12 circa all'aeroporto Caselle di Torino, accolto da un buon numero di sostenitori granata. L'ex giocatore della Juventus arriva dal Valencia, dove ha realizzato 19 reti in 53 partite nel campionato spagnolo, arriva alla corte di Mazzarri in prestito oneroso da 2 milioni di euro e con un riscatto obbligatorio fissato a 12. Un colpo sul finire della finestra di mercato, reso ancora più importante dall'averlo soffiato al fotofinish alla Sampdoria (che aveva raggiunto l'accordo economico al Valencia, scatenando successivamente la reazione del presidente Ferrero) e dal poterlo affiancare a un bomber come Andrea Belotti, che fa sognare in grande il popolo del Toro. Il giocatore sosterrà ora le visite mediche di rito prima di firmare il contratto e aggregarsi al resto del gruppo a partire dall'inizio della prossima settimana.