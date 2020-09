L'Hellas Verona cerca un altro attaccante dopo aver incassato il ritorno di Eddie Salcedo dall’Inter (ufficiale il prestito con diritto di riscatto e controriscatto). Si studia un’altra punta per Juric che aveva dato l’ok per Sanabria, ma il Betis fa muro alla cessione. Il Verona medita alternative: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace Zaza del Torino. In difesa si gioca d’attesa, stop per il jolly Tomovic (Spal), idea Depaoli (Sampdoria) che interessa pure al Parma.