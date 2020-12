Sono diversi i giocatori della Fiorentina che interessano al Torino, tra questi ci sono anche Patrick Cutrone, Erick Pulgar e Alfred Duncan. Per arrivare ai calciatori viola il presidente granata, Urbano Cairo, è pronto a cedere anche alcune delle sue pedine.



Tra i giocatori in uscita, che potrebbero essere proposti come contropartita tecnica, c'è anche l'attaccante Simone Zaza. La Fiorentina è alla ricerca di una nuova punta, anche se Zaza non sembra però essere al momento una priorità.