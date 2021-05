Dopo tre stagioni in cui ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, con pochi gol segnati e in cui non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi, Simone Zaza in estate potrebbe dire addio al Torino. L'attaccante, infatti, sarà messo sul mercato.



Zaza ha ancora due anni di contratto con il Torino ma il presidente Urbano Cairo sembra non avere più intenzione di aspettarlo, per questo ascolterà tutte le eventuali offerte che arriveranno per il calciatore.